Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del futuro die del possibile prossimo allenatore della Juventus a Tmw: " Bene ricordare che tra i tecnici a spasso c’è Antonio Conte il pugliese. E qui si innesca il domandone: dove allenerà cotanto tecnico la prossima stagione?il Milan è pronto a proseguire con Pioli, la Roma ha “scoperto” De Rossi, l’Inter si tiene stretta Inzaghi. In Italia resta il Napoli che, appunto, ha già un’opzione Italiano. E quindi? E quindi la verità è che al momento non c’è tutta ‘sta fila per andare su un tecnico che è grande e, certo, non ha bisogno di presentazioni, ma storicamente porta con sé effetti collaterali non facili da digerire nel “nuovo calcio”".