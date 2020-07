Adrien Rabiot sta trovando continuità in quest'ultima parte di campionato dopo un inizio difficile nel quale aveva lasciato molti dubbi. Non per Maurizio Sarri, che ha aspettato fiducioso che il giocatore tornasse in condizione (era fermo da un anno) e si ambientasse al campionato italiano; qualche minuto qua e là finché ha deciso di lanciarlo definitivamente. Il suo futuro però è ancora in bilico, soprattutto per l'ingaggio alto - 7 milioni di euro - e la possibilità di fare una plusvalenza dopo una sola stagione dal suo arrivo a parametro zero dal Psg. Secondo Calciomercato.com Rabiot piace a Newcastle, Everton e Manchestr United.