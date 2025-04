Futuro allenatore Milan, avanza un nome e non è Allegri: le ultime

Getty Images



Sarri sulla panchina del Milan?

Nonostante la possibilità di vincere il secondo trofeo in pochi mesi, il futuro di Sergio Conceicao al Milan rimane assolutamente in bilico. Il tecnico portoghese si è dato la chance di provare a convincere il club a confermarlo ma non è detto che ciò accada. Molto prima di tutto dipenderà da chi sarà il nuovo direttore sportivo dei rossoneri con Giorgio Furlani, ad del club, che sta continuando varie trattative per ingaggiare il nuovo dirigente. Negli ultimi giorni avanza però un nome per la panchina rossonera del prossimo anno.

Diversi profili sondati in questi mesi dal Milan, tra cui Allegri, Gasperini, Conte, Fabregas e non solo. Secondo quanto riferisce calciomercato.com però, occhio a Maurizio Sarri. L’allenatore napoletano è un’opzione viva, ma la decisione definitiva arriverà una volta che sarà definito il ds e l'ad Furlani avrà sciolto tutti i dubbi. Da quel momento, il Milan correrà a gambe levate verso il futuro, un futuro che può ripartire da Maurizio Sarri.