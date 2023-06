Due le anime all’interno della società, tra coloro che riconoscono al tecnico la capacità di tenere compatto il gruppo e di lanciare i giovani, e chi vuole cambiare rotta dopo due stagioni senza trofei, questo ciò che riporta Repubblica che parla di un incontro tra Allegri ed John Elkann in settimana per decidere il futuro e programmare la prossima stagione. I due anni residui di contratto, che pesano insieme allo staff per 43 milioni lordi, sono un freno ad un eventuale cambio.