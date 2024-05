Ivanointervenuto a One Football Club ha parlato della Juventus e del futuro di Massimiliano Allegri in particolare. Queste le sue parole:"Dimissioni? Credo sia assolutamente impossibile. Ciò che ha fatto Sarri con la Lazio ritengo sia improbabile. Non so quale rapporto abbia instaurato Giuntoli con Allegri. La Juventus, però, potrebbe rischiare di accollarsi lo stipendio del tecnico. Non escludo che possa anche essersi creato un rapporto tale da poter ipotizzare un rinnovo".