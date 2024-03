Allegri, l'indizio sul futuro arriva dalla dirigenza

Sarà sempre più unaAnche per questo potrebbe essere sempre meno unaNon è un'operazione matematica, semmai è un gioco di puntini, di immagini e di percezioni. Molto presto, pure di notizie. quelle di Branchini, l'agente , i dubbi sulla permanenza del tecnico livornese sono più del solito, più del normale. Ma non è l'unico destino in bilico, quello dell'allenatore. Anzi.Rispetto a tre anni fa, a quando è stato richiamato con tutti gli onori e pure tutti gli oneri, Allegri ha perso sempre più alleati nella rincorsa al passato glorioso della Juventus. In primis, grande amico e grandissimo estimatore. Poi, ancora nell'organigramma, con un contratto in scadenza e un ruolo diverso rispetto ad anni fa."Con questa proprietà tutto può accadere", ha ammesso Branchini. Chiaro riferimento anche a quanto si raccontava nelle scorse settimane : la Juve di Agnelli, quindi anche quella di Allegri, non esiste più e non c'è intenzione di riesumarla nelle vecchie forme e intenzioni. Si ripartirà da zero. Quanto "da zero", però, è ancora da capire.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.