Futuro Allegri, parla Galeone: 'L'ho sentito, sono certo che...'

Futuro Allegri, parla Galeone

Giovanni Galeone è stato intervistato da Radio Kiss Kiss. L'ex allenatore, grande amico di Massimiliano Allegri, ha parlato di dove potrà andare l'ex tecnico della Juventus: "Allegri? Non so dove potrà andare l’anno prossimo, ultimamente mi dice delle bugie (ride ndr.)"."L’ho sentito qualche giorno fa ed era sereno e credo abbia già qualcosa in testa. Si parla di Roma e Milan, ma sono certo che in estate cambieranno diverse panchine". Allegri nelle ultime ore è stato accostato con decisione al Napoli, che potrebbe perdere Conte", le parole di Galeone.

Su Conte e Inzaghi Galeone ha aggiunto: Non si sa che farà, ma anche Inzaghi non è certo di restare. Forse l’Inter non avrebbe meritato di andare in finale di Champions, son stati bravi, ma anche fortunati”.