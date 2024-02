Juventus, le 5 notizie di oggi

Metà febbraio ed è praticamente già vigilia. Siamo vicini, molto, alla partita di Verona, che assume dei tratti naturalmente dell'ancora di salvezza per la. Un punto in tre partite per i bianconeri, reduci da due sconfitte consecutive in campionato con Inter e Udinese, e dal pari contro l'Empoli, pur viziato dall'espulsione iniziale di Milik.E' il caso di, è il caso pure di. Sono i due personaggi più discussi in questo momento. Entrambi hanno i contratti in scadenza nel 2025, e per tutti e due si parla più del domani che del presente. Dinamiche alle quali sono tutti abituati, certo, ma che alimentano l'incertezza sul futuro. Incertezza che coltiva pure: è tornata a parlare, la sua procuratrice.