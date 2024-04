Quale futuro per Massimiliano Allegri? Sembra sicuro di cosa succederà Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus che è stato allenato anche da Allegri quando era a Cagliari. "C'è troppa distanza tra società e Allegri, mi viene difficile pensare che possano andare avanti con lui. Quando si parla di progetto, non si può arrivare a questo punto e continuare a temporeggiare", le sue parole dagli studi di Dazn sul futuro del tecnico livornese. Allegri ha un contratto in scadenza nel 2025 ma la sua permanenza a Torino sembra sempre più difficile.