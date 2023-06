Le sirene (e i milioni) arabi non sembrano scalfire Allegri, che vuole rimanere alla Juve. Diverso potrebbe essere un ragionamento da parte dell'allenatore della Juve nel caso in cui fosse magari il Psg a riprovarci (ci risiamo), anche perché Nagelsmann o non Nagelsmann proprio Allegri resta uno dei profili preferiti da Campos", riferisce calciomercato.com.