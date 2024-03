Futuro Allegri, gli aggiornamenti

Al centro della Juventus,Inevitabilmente continua ad essere questo il tema principale in casa bianconera. L'amministratore delegato, Maurizio Scanavino, durante la prima edizione dello Juventus Business Forum, tenutesi presso l'Allianz Stadium, ha parlato del tecnico: "C'è grande fiducia nella squadra e nell'allenatore, tutti insieme stiamo lavorando per trovare la chiave per ripartire al più presto e centrare gli obiettivi della stagione in corso". Ma quali sono gli scenari per il futuro?Da quanto riferisce il Corriere dello Sport,La crisi recente non ha di certo accelerato questo processo. Proprio in virtù del progetto di natura triennale, scrive il quotidiano, è impensabile che l'allenatore toscano possa cominciare la nuova stagione con il contratto a scadenza: o rinnoverà, o le strade si separeranno.