Juventus, futuro Allegri: la situazione

Il finale di stagione sarà decisivo?

Nove partite di campionato e la Coppa Italia. Questo il finale di stagione che attende la Juventus e Massimiliano Allegri, che vuole concludere al meglio la stagione,per non terminare il terzo anno consecutivo senza trofei. Sul futuro del tecnico al momento non ci sono certezze. QUI LE ULTIME SU THIAGO MOTTA Come racconta Repubblica infatti,. La certezza è che l'allenatore livornese, si legge, quest'anno ha allenato senza mercato — né in estate né in gennaio — ha recuperato Vlahovic, ha fatto intravedere Yildiz, non ha rilanciato Chiesa.Vincere domani vorrebbe dire mettere un'ipoteca sulla qualificazione in Champions. Superare la squadra biancoceleste martedì invece sarebbe la base per raggiungere la finale di Coppa Italia. Undici partite (forse 12) che possono cambiare anche i giudizi sulla stagione della Juventus e chissà, anche sull'operato di Allegri.