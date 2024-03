Allegri-Giuntoli, nessun incontro tra le parti

La Juventus scende in campo contro la Lazio per un match molto delicato macontinua a essere oggetto di discussione. L'allenatore sa di essere in bilico e ha ribadito più volte di avere ancora un anno di contratto per dare seguito al progetto giovani avviato nell'estate 2021 con il suo ritorno, maQuesto ciò che riporta La Stampa sul futuro del tecnico bianconero.In particolare, si legge come in questo periodoe anche ieri, alla vigilia del primo round con la Lazio, Allegri ha specificato che "la società starà programmando quello che è il futuro", dopo aver ringraziato per la fiducia. La situazione è delicata, ma le riflessioni sono in corso e si rafforzano i rumors di mercato relativi all 'ipotesi di ingaggiare Thiago Motta, in corsa per la Champions con il sorprendente Bologna. La Juventus deve farsi trovare pronta ad ogni tipo di scenario, anche se ora la priorità è uscire dalla crisi.