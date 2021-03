Cambio di rotta per Massimiliano Allegri. Le dichiarazioni dell’ex tecnico della Juventus, pronto a tornare in panchina a giugno, hanno rimescolato le carte nelle previsioni dei bookmaker, dove fino a ieri il Real Madrid era l’ipotesi più accreditata per la ripartenza. Le indiscrezioni delle ultime ore hanno invece riportato in Italia la scelta dei betting analyst e ad avere la meglio è stata soprattutto la Roma. Complice il momento freddo con Paulo Fonseca, i giallorossi sono ora favoriti nelle scommesse sulla prossima squadra del tecnico, con la quota passata da 5,00 a 3,50 sul tabellone Snai. Il balzo in avanti più netto è però del Napoli, prima lontanissimo a 15,00 e oggi, come riporta Agipronews, secondo a 4,50 dopo i rumors sui frequenti contatti tra il tecnico e la società. Terzo posto per la Juventus, pure tagliata da 7,50 a 5,00, mentre proprio a 7,50 va a finire il Real Madrid, da prima scelta (ieri a 3,00) a ripiego di lusso dei bookmaker. La pista Premier, infine vede ancora in pole l’Arsenal, ancora a 7,50.