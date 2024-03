"Ha un contratto e ha dimostrato il suo legame con il club. Decideranno e valuteranno loro. Di solito si cambia un allenatore quando non si è soddisfatti. Voglio vedere come potrebbero non essere soddisfatti, ma con questa proprietà può succedere di tutto", queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, su. Quasi un messaggio alla Juventus, che ancora non ha fatto sapere all'allenatore quale sarà il suo futuro, come ha annunciato in conferenza stampa il tecnico livornese. Allegri ha ancora un anno di contratto. QUI LE ULTIME SUL SUO FUTURO