Le parole di Fabrizioa Pressing:"Il pubblico non è contento di questa Juventus. Dopo la partita con l’Inter come neve al sole si è sciolta, anche contro il Frosinone di positivo c’è solo il risultato. Allegri è intelligente e vincente, la cosa importante per il prossimo anno è capire se per lui con qualche innesto questa squadra può essere competitiva. Non credo che Allegri accetti una squadra di questo genere per il prossimo anno. Vuole giocatori di qualità, se non arrivano non sono convinto possa rimanere".