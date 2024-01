Futuro Allegri: l'indizio di Galeone



Futuro Allegri: quando ci sarà l'incontro

Quattrocento partite. E se dipendesse dalle parole di Giuntoli no , non ci sarebbero altre discussioni. Ma quanto valgono le dichiarazioni dellobianconero? O meglio: vanno prese effettivamente in considerazione ai fini di una possibile permanenza, conferma e magari rinnovo dell'allenatore livornese?Premessa doverosa: è ancora molto presto per capire, tra le necessità reciproche di due entità che oggi sembrano una sola. Domani chissà.Per ora né Max né la società hanno fatto passi ufficiali verso un prolungamento di contratto. L'orologio però corre veloce, così come la stagione.Ora: se non si ha una risposta diretta, si cerca tra i vicoli delle dichiarazioni. Una persona molto vicina all'allenatore della Juventus resta che ha fatto la sua previsione : Credo resterà alla Juventus ancora un anno, non ha tanta voglia di cambiare squadra. Forse a lui piacerebbe prendere il posto di Spalletti alla nazionale, ma deve aspettare”.Nello scenario di Galeone,. Difficile immaginarlo e difficile che Max possa proseguire in bianconero senza avere la certezza di un progetto e non la sensazione di un anno e via.Come sempre, Allegri si concentra sul campo e proverà a fare di ogni necessità una virtù. Parlerà allora con la società solo quando avrà concluso la stagione. Un siparietto che sembra destinato a ripetersi, ormai come ogni anno: quando si stringe verso il finale di stagione, il futuro del livornese torna a essere un tema di ampissima discussione.Difficile essere 'contro' questa volta, risultati alla mano. Eppure c'è chi ci prova e ci riesce.Sarà pur prestissimo, però è un indizio concreto.