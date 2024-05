Futuro Allegri, parla Galeone

Giovanni, storico mentore di Massimilianoha parlato a SportFace di quello che potrebbe essere il futuro dell'ormai ex tecnico della Juventus. Queste le parole di Galeone che rivela anche un curioso retroscena sull'approdo di Cristiano Giuntoli:"Sapevo già da inizio anno delle incomprensioni tra lui e Giuntoli: per questo gli avevo consigliato di spingere per l’arrivo di Massara, che sarebbe stato più adatto al progetto e a lui. Mi piacerebbe vedere Allegri all’estero, ma lui vuole rimanere in Italia anche l’anno prossimo".