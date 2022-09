Due sconfitte in pochi giorni. Due ko chepesano in maniera pesante, concreta, complicati da gestire perché duri da digerire. La Juventus ha perso a Monza dopo averlo fatto con il Benfica, e dopo il Benfica sembrava stesse per crollare il mondo, pure quello di. No, è rimasto ancora lì, saldo e fisso, come sempre è accaduto e come accadrà ancora stavolta.Dopo i primi nomi emersi dai quotidiani e una riflessione - naturale - da parte della società, "a 360 gradi", il tecnico resta saldo nella propria posizione. Ancora una volta, a salvarlo sono gli alibi di una partita macchiata dal rosso di Di Maria, e naturalmente il lungo contratto con la Juventus, che lo pone esattamente al centro di un percorso da considerare oltre la singola partita e oltre l'inizio di campionato complicato. "C'è un progetto di 4 anni con Max", ha raccontato l'amministratore delegato.Il vero bivio è esattamente in quel punto lì. Prima sarà data l'occasione ad Allegri di risalire in classifica e di tentare nuovamente l'assalto agli ottavi di finale.