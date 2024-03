Allegri rischia davvero l'esonero?



Allegri può salutare a fine stagione?



Allegri può rinnovare il contratto?



Allegri può restare senza rinnovo di contratto?

Alla fine, ecco, cos'è che accadrà? Cosa cambierà, se cambierà davvero qualcosa? Come raccontavamo subito dopo il pari interno con il Genoa , l'intenzione della Juventus resta assolutamente quella di confermare Allegri, certamente fino alla fine della stagione. Dell'incontro tra club e tecnico, ad oggi, non c'è notizia. Arriverà. Quando? Ottenuta la qualificazione in Champions . Ma con quali prospettive? Tutte da vedere.Insomma: di domande ce ne sono e ce ne saranno ancora. Il 'vuoto' dell'ultimo periodo genera incertezza e stizza tra i tifosi, e alcune delle risposte - probabilmente - non piaceranno proprio a tutti.In questi giorni, no. Nei prossimi, chissà. Se la Juventus dovesse trovare tonfi clamorosi, o mettere seriamente a rischio la partecipazione in Champions, è uno scenario che potrebbe realmente aprirsi. La Juve resta però a 8 punti dal quinto posto, con prospettive di qualificazione anche nel caso in cui dovesse crollare (quasi) tutto. Al momento l'ipotesi esonero è seriamente irreale.Certo. Ed è pure l'opzione più probabile, naturalmente con buonuscita. Non c'è possibilità di dimissioni per l'allenatore livornese, che resta convinto della bontà del suo lavoro così come quello del suo staff. La prima parte di stagione è il suo bigliettino da visita quando ci sarà da fare i conti con la società.Impossibile, almeno alle stesse cifre. Più improbabile, comunque, la permanenza in generale. L'unica strada per un rinnovo di contratto di Allegri è la possibilità di allungare con ingaggio spalmato. Ribadiamo: scenario molto, molto complicato.Il nodo forse sta tutto qui. Da una parte le difficoltà della Juventus nel "liberarlo" con conseguente buonuscita, dall'altra la voglia di Allegri di rimettersi in gioco e di non lasciare dopo tre anni di "costruzione", senza trofei (in attesa della Coppa Italia). Ad oggi, la risposta è: sì, è uno scenario plausibile. Non il più probabile.

La Coppa Italia potrebbe cambiare il futuro di Allegri?

Ecco, la penultima domanda si lega certamente a questa situazione qui: se la Juve dovesse arrivare seconda o terza, garantendosi la Champions, e aggiungere pure un trofeo, come cambierebbe la sua situazione? Difficilmente la dirigenza, che pure gli ha chiesto il ritorno in Europa come obiettivo principale, potrebbe voltargli le spalle.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.