Futuro Allegri, cosa può succedere ora

La squadra è con l'allenatore?

"Massimiliano Allegri è incredulo mentre si confronta col suo secondo, Marco Landucci. In questo momento la rassegnazione può diventare il peggior nemico della Juventus". Questa l'immagine della Gazzetta dello Sport descritta dopo il gol di Marusic che decreta la sconfitta dei bianconeroE mai come adesso si parla di cosa può succedere nel futuro immediato dell'allenatore perché oltre al rischio Champions c'è il rischio panchina. "Allegri non è più così saldo. Se l'aria nuova fa bene, da De Rossi a Tudor, anche alla Juve potrebbero pensare a rifare il guardaroba", riferisce il quotidiano.anche se il club gli ha appena ribadito la fiducia, perché perdere l'Europa che conta sarebbe una disfatta, economica e sportiva.Nonostante il momento, Allegri è convinto che la squadra sia con lui, anche se vedendo le partite non si ricava la sua stessa sensazione. Adesso la Juventus ha gli stessi punti delle ultime 2 stagioni, sempre con Max in panchina, e 3 in meno di quelli di Andrea Pirlo nel 2020- 21, esonerato nonostante 2 coppe vinte (Supercoppa e Coppa Italia) e quarto posto.