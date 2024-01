Massimiliano Allegri ha un contratto con la Juve fino al 2025 ma le strade tra il tecnico e il club potrebbero separarsi prima, a giugno. Secondo il Corriere dello Sport infatti, Max avrebbe in mente di chiudere il cerchio a fine stagione, lasciando la panchina bianconera. Al momento non ci sono indizi che facciano pensare ad un cambio di prospettiva. Nel futuro, c'è la possibilità dell'Arabia Saudita ma non solo. Attenzione anche al potenziale valzer di casa nostra per trovare una poltrona per Allegri, scrive il quotidiano.