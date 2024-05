Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus da venerdì. E ora ci si chiede cosa succederà, in primis tra il club e l'allenatore, che potrebbero finire per vie legali dopo il comportamento tenuto dal tecnico post finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda il futuro di Allegri, secondo Tuttosport ci sarebbero alcune squadre italiane interessate mentre può tornare calda la pista che lo porterebbe in Arabia Saudita. Già nella passata stagione, Allegri era stato cercato dai sauditi con un'offerta clamorosa da 20-25 milioni di euro all'anno. Chissà se questa volta Allegri accetterebbe.