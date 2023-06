Allegri vuole continuare la sua avventura alla Juventus, questo ciò che scrive calciomercato.com dopo le voci emerse di una mega offerta dall'Arabia Saudita. Al di là del fattore Juve, comunque, Allegri non si considera ancora pronto per la 'pensione' dorata araba e, se mai dovesse lasciare Torino, l'intenzione sarebbe quella di continuare a competere in Europa in un club di alto livello.