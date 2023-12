Come un’ombra, sempre al suo fianco. Dal momento dell’infortunio, al ritorno in campo, alle prime partite da titolare, fino al primo gol in Serie A. Parliamo del dottore fisioterapista Amil Henrique Lopes che fa parte dello staff personale di Kaio Jorge.Dopo la rete contro il Lecce, lo abbiamo intervistato per farci raccontare le emozioni dopo il lungo calvario, ma anche tutto il percorso che ha portato al ritorno in campo dopo il grave e “raro” infortunio che lo ha colpito.“Sarà un’altra partita importante e siamo sicuri che Kaio, se ne avrà l’opportunità, mostrerà le sue qualità ed enormi potenzialità. Spero che presto, dopo aver fatto un’ottima stagione con il Frosinone, così come è cominciata, possa fare una nuova esperienza nella Juventus che è un club gigantesco. Se lo merita!”.