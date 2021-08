La Gazzetta dello Sport ha aperto con una nuova suggestione del Milan per Pioli:Boom. Il quotidiano racconta che il centrocampista gallese in uscita dalla Juve potrebbe essere il sostituto di Calhanoglu nello scacchiere rossonero, ed entrambi i club potrebbero avere delle agevolazioni fiscali grazie al decreto crescita. Ancora non c'è nulla di concreto e non esiste una trattativa, ma nelle prossime settimane per Ramsey potrebbe aprirsi la pista Milan.