L'ex Milan e Atletico Madrid ​Paulo Futre parla del match tra Juve e Colchoneros a Il Corriere della Sera facendo anche il punto sulla rosa bianconera: "Ronaldo? I 4 gol contro la Lituania per lui possono anche essere normali, basta pensare ai 3 che ha fatto proprio all’Atletico a marzo, quando era questione di vita o di morte. Ma uno scatto di novanta metri in 10 secondi secondo me oggi non lo fa neanche Bolt. E di sicuro non lo ha fatto mai nessuno nella storia del calcio​".



DYBALA - "​Non so cosa è successo, ma è vero che non è diventato quello che si pensava. E non so se ha fatto bene a restare. Di sicuro è un anno chiave: non può più sbagliare".



CHIELLINI/DE LIGT - "​Chiellini è il capitano ed è un guerriero. Ma De Ligt è un crack come Felix, non ci sono dubbi. Però anche lui ha bisogno di tempo per adattarsi. E in Champions può fare meno fatica che in serie A".



SARRI - ​"Mi piace molto. Il suo Napoli, con i tre attaccanti piccoli davanti ha segnato il calcio di questi anni. Ma è chiaro che alla Juve ha giocatori con caratteristiche diverse e ci vorrà del tempo. Simeone? ​Ha sostituito il chip alla squadra: gioca un calcio più offensivo, più di possesso palla. Ma quando cambi filosofia i rischi non mancano, come si è visto sabato nella sconfitta con la Real Sociedad".



JOAO FELIX - "​Secondo me Joao può vincere il Pallone d’oro un giorno, ma dire adesso che ne potrà vincere 5 come Cristiano sarebbe una pazzia e anche una mancanza di rispetto verso un fenomeno di 34 anni"