Paulo Futre, ex attaccante di Atletico Madrid, Reggiana e Milan, ha parlato al Corriere della Sera in questa antivigilia della sfida tra i Colchoneros e la Juventus, esordio della fase a gironi della Champions League. Portoghese come Ronaldo e Joao Felix, l'ex giocatore ha fatto un confronto tra i due, accennando anche ad un altro giovane interessante della sfida: "Joao Felix ha vent'anni, è un fuoriclasse, può occupare il trono di miglior giocatore portoghese quando Ronaldo smetterà e potrà vincere anche il Pallone d'Oro. De Ligt? E' un crack, come Joao Felix. In Champions può fare meno fatica che in Serie A".