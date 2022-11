L'icona del calcio portoghese Futre ha parlato ai microfoni di TMW della movimentata situazione legata al caso CR7, schierandosi a spada tratta con il suo connazionale.SU CRISTIANO - 'Cristiano è un calciatore unico, che resta il numero uno nonostante il passare degli anni. Non si può scordare tutto ciò che ha fatto in questi anni'.SU TEN HAG – 'Mister Ten Hag l’ha umiliato, Cristiano Ronaldo ha vinto 5 Palloni d’Oro e non può essere trattato così. Non puoi metterlo in campo a due minuti dalla fine, è davvero vergognoso'.