L'ex centrocampista Diego Fuser ha presentato la sfida tra Inter e Juventus in programma domenica sera a San Siro: "Non sono d'accordo con chi dice che i bianconeri sono i favoriti per lo scudetto. Nello scontro diretto la squadra di Conte ha la possibilità di capire che squadra è: se dovesse riuscire a conquistare una bella vittoria potrebbe dare un segnale alla Juve. In pole per vincere il campionato secondo me ci sono Inter e Milan, ma anca ancora tanto tempo".