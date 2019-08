Il direttore sportivo della Juventus U23, Filippo Fusco, ha parlato ai microfoni di Rai Sport durante l'intervallo della gara che i bianconeri di Pecchia stanno giocando a Novara - esordio della stagione di Serie C.



LE SUE PAROLE - "A prescindere dal mercato ancora aperto, vorrei sottolineare i tanti giovani ed i tanti italiani in squadra: questo è il nostro obiettivo. Vogliamo farli crescere in un contesto di calcio propositivo, questo è evidente. Io credo che l'anno scorso è da considerarsi come un anno zero, stavolta abbiamo avuto più tempo per prepararci, la stagione scorsa ci ha dato elementi utili e l'obiettivo è dimostrare la valenza delle seconde squadre non solo per la Juve, ma per il calcio italiano. Sono importanti per lavorare con i giovani e farli crescere all'interno delle società. Fusco-Pecchia vuol dire successo? Grazie, ma non è così. L'obiettivo è far crescere ed allargare il progetto delle seconde squadre, già quest'anno tanti giocatori sono voluti restare e questo è motivo d'orgoglio. Allenatore e ds sono mezzi della società per centrare i propri obiettivi. Mota Carvalho? Si tratta di un investimento che conferma che il nostro obiettivo non è solo far crescer i ragazzi, ma anche fare qualche spesa su giovani interessanti. Non gioca perché è reduce da un infortunio che l'ha tenuto fermo 15 giorni e non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Penso potrà dare il suo contributo nel secondo tempo. Lanini prima punta? Abbiamo attaccanti intercambiabili"