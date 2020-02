Non parlo da tifoso ma opinionista: questo campionato è stato falsato e non solo per la lotta scudetto, ma anche per salvezza e corsa all'Europa — riccardo fusato (@FusatoRiccardo) February 29, 2020

L'opinionista e tifoso interista Riccardo Fusato parla di "campionato falsato" su Twitter dopo la decisione di rinviare la sfida tra bianconeri e nerazzurri in programma domani sera all'Allianz Stadium: ", ma anche per salvezza e corsa all'Europa". Questo è solo una delle dure reazioni emerse dopo l'ufficializzazione del rinvio delle partite che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse, non solo ovviamente Juve-Inter.