Furto in casa Ansaldi. Come riporta La Stampa, i ladri, ieri sera intorno alle 20, si sono intrufolati nell'abitazione in collina, in strada Del Nobile, del difensore del Torino e hanno preso orologi e gioielli per 200mila euro! Gli agenti di polizia stanno cercando di ricostruire l'accaduto e sono sulle tracce dei malviventi. Due mesi dopo Marchisio, che era stato minacciato dai criminali nella sua casa di Vinovo insieme alla moglie, tocca ad Ansaldi. (Foto Giornalettismo)