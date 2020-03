Un furioso scontro su Twitter, a tema coronavirus e controlli, con la Juve protagonista. Dopo il primo caso di positività in Serie A che ha coinvolto proprio la società bianconera, e in particolare il calciatore Daniele Rugani, in molti hanno raccontato retroscena e avvenimenti sullo svolgimento della vicenda, tra tamponi, scoperte e quarantena, a questo punto obbligatoria. E così, una notizia riportata su Twitter dalla giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle, ha scatenato un dibattito con un altro collega, Tancredi Palmeri di beIN Sports, in cui è intervenuto duramente anche Claudio Albanese, il responsabile della comunicazione della Juventus.



"Rugani non aveva fatto alcun tampone prima di Juve-Inter. Lo ha fatto martedì perché aveva qualche linea di febbre, come prevede il protocollo coronavirus", scrive Fabiana Della Valle.



"Come è possibile, se nel decreto di 8 giorni fa che consentiva le porte chiuse, si diceva esplicitamente che giocatori e staff dovevano fare tampone preventivo?", risponde Palmeri. E ancora: "No. Il decreto dice controlli idonei (che è solo uno): “le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagna”.



A questo punto, Claudio Albanese, infastidito dalle illazioni del giornalista tuona: "Da sempre dedito alla disinformazione, attività quasi criminale di questi tempi. Stop it, Tancredi". ​E non finisce qui...



Tutto lo scontro nella nostra gallery.