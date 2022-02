Secondo quanto riportato da Sportface, le condizioni di Beppe Furino sono migliorate. L'ex capitano e bandiera della Juventus è stato ricoverato nella scorsa settimana all'ospedale Santa Croce di Moncalieri per un'emorragia cerebrale. Furino sta rispondendo bene alle cure farmacologiche e potrebbe iniziare presto il recupero fisico. Per il portale, Furino ha recuperato l'uso del braccio destro ma non ancora parla; ha superato inoltre la polmonite che l'aveva colpito.