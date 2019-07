Matthijs de Ligt è atteso nelle prossime ore a Torino, per chiudere definitivamente l'affare che lo porterà a vestire la maglia della Juventus. Il più celebre tra i numero 4 nella storia bianconera, Beppe Furino, ha avvisato il talentuoso difensore del peso di questa maglia, su La Gazzetta dello Sport: "Se De Ligt lo sceglierà, allora il numero sarà in ottime spalle: a me ricorda più un Giancarlo Bercellino, altro mitico 4 negli Anni 60. De Ligt è un colpo straordinario".