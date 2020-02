L'ex juventino Beppe Furino, che in bianconero ha giocato dal 1968 al 1984 vincendo otto scudetti, due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e una Coppa Uefa, analizza la Juventus di Maurizio Sarri: "Io ero per tre passaggi e tiro in porta adesso i passaggi sono 20-30, non si capisce quanti. È un’impostazione che usano in tanti. Non ho fatto l’allenatore e non ho avuto la possibilità di verificare la bontà delle mie idee. Parlo da tifoso ma credo che il calcio sia sempre lo stesso".