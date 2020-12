3







di Francesco Guerrieri

Nei quattro anni alla Juventus Paolo Rossi ha avuto due capitani: Gaetano Scirea e Beppe Furino, un centrocampista che pensava più a difendere che ad attaccare, in campo metteva sempre cuore e grinta senza tirare mai indietro la gamba; per questo, amato dai tifosi che lo chiamavamo "Furia". Tra Furino e Paolo Rossi c'erano 10 anni di differenza, l'ex capitano lo ha visto crescere nelle giovanili bianconere, prima di spiccare il volo: "Un giorno arrivò nel settore giovanile un ragazzo allegro e spensierato, pieno di vita - racconta Furino nella nostra intervista - In campo era molto bravo, tecnico e rapido; tutte caratteristiche che poi ha mantenuto nel tempo. Si vedeva che aveva delle potenzialità, e tutti noi della prima squadra facevamo il tifo per questo ragazzo".



Poi, Como, Vicenza e Perugia prima di tornare a Torino.

"Quando è rientrato alla Juve era un giocatore già affermato, un giocatore importante diventato uomo e cresciuto sotto l'aspetto calcistico. Come persona era rimasto quel personaggio sorridente e allegro che era da ragazzino".



Se lo ricorda il Rossi 2.0?

"Noi sentivamo le voci e sapevamo che era in procinto di arrivare. Ricordo che ci eravamo trovati tutti allo Stadio Comunale, pronti per partire per Villar Perosa, e spuntò lui. Conosceva già i compagni di Nazionale, stava molto con loro".



Quant'era difficile affrontarlo in allenamento?

"Viveva della sua abilità tecnica e della rapidità, una prerogativa essenziale per un attaccante di quell'epoca. Forse era un po' prevedibile, ma talmente veloce che non lo fermavamo mai".



Ci racconta un aneddoto?

"Durante gli allenamenti capitava spesso che facevamo fare le gare di velocità a lui e Damiani e scommettevamo su chi arrivava per primo nei 50 metri".