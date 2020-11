Ieri sera Arturo Vidal è stato espulso per proteste reiterate dall'arbitro inglese Anthony Taylor durante Inter-Real Madrid, lasciando i nerazzurri sotto di un uomo e di un gol (diventati due nella ripresa). Il centrocampista cileno è riuscito così a essere espulso in Champions League con tre squadre diverse: Bayern Monaco, Barcellona e Inter (mai quando vestiva la maglia della Juventus). Ha raggiunto così in questa speciale graduatoria Patrick Vieira e Zlatan Ibrahimovic. Dopo la partita Vidal ha espresso in modo eloquente la sua rabbia nei confronti di questo cartellino rosso: un'emoji arrabbiata a dimensione post di Instagram.