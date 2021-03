Ha staccato Pelé nella classifica dei bomber di tutti i tempi, ma soprattutto ha risposto alla sua maniera alle critiche arrivate dopo l’uscita dalla Champions League. Cristiano Ronaldo si riprende la scena con la tripletta realizzata al Cagliari e anche tra i betting analyst la furia del portoghese ha portato i suoi effetti. Grazie i tre gol di ieri, CR7 è tornato a dominare le scommesse sul capocannoniere, un titolo ancora mai vinto in Serie A. Con quattro reti di vantaggio su Lukaku, la quota sul portoghese, riferisce Agipronews, è scesa a 1,25 sul tabellone Snai, con Romelu Lukaku (pure a segno ieri contro il Torino) dato a 3,50. Un testa a testa che proseguirà fino a fine stagione e che difficilmente coinvolgerà altri giocatori: per Luis Muriel, terzo in quota e in classifica cannonieri, l’offerta si impenna già a 25,00; per Ciro Immobile e Lautaro Martinez (entrambi a 14 gol) si arriva a 33,00, Zlatan Ibrahimovic è lontanissimo a 50,00.