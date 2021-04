8









Cristiano Ronaldo è una furia. La Juve vince 3-1 contro il Genoa e dà continuità al successo contro il Napoli dopo un momento complesso, fatto delle sconfitte contro Porto e Benevento e del pareggio contro il Torino, ma lui è incontenibile. Un gesto di stizza pesante nel finale, beccato da telecamere, occhi di chi è allo stadio e fotografi. Non c'entra la Juve, ma il proprio rendimento, anche se questo comportamento stona con il sorriso bianconero per la vittoria. Ronaldo non trova il gol, sbaglia tanto, troppo, e si lascia andare... con un gesto di troppo però. Sì, perché CR7 ha lanciato anche la maglia della Juve a terra ed è uscito dal campo scuotendo la testa. Un gesto brutto che non è passato inosservato.