Intervistato da Dazn, l'allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri, ha parlato dopo la sconfitta subita contro la Roma, puntando il dito sull'arbitraggio:



POLEMICA ARBITRALE - "Vorrei rivedere l’episodio di Zappa… Io capisco la sudditanza se sei un arbitro giovane e in un grande stadio, ma invertire così tanti falli… Lì (un intervento su Vina, ndr) si parla di un tackle pulito ed è un peccato perché abbiamo schiacciato la Roma, erano in difficoltà e abibiamo creato due-tre situazioni gol nette. Non mi piace come sono stati gestiti i falli, vorrei più rispetto”.