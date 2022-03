Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta con il Milan: le sue dichiarazioni.



RISSA FINALE - "Io ero incavolato con l'arbitro, non ho visto nulla. Sono andato dentro e ho sfondato tre porte".



LA PARTITA - "Sono soddisfatto della mia squadra, tantissimo. Non meritavamo di perdere. Nel finale l'occasione, abbiamo arrembato. Abbiamo messo 7-8 uomini in area di rigore, una partita aperta. Poi abbiamo avuto meno occasioni perché loro sono fenomenali a chiudere sulla trequarti. Hanno una qualità pazzesca e si è vista sul gol. Il Cagliari ha fatto una partita alla pari e avrebbe meritato il pari, poi non abbiamo fortuna".



RIGORE SU LOVATO - "Poi Maignan ha dato un cazzotto a Lovato in area, in quei casi è rigore. Potevamo pareggiarla per le occasioni create e per questo episodio. Se lo vedete da dietro... Se no Lovato si diverte a stare per terra? Nemmeno il VAR l'ha visto. Se Lovato tocca il pallone prima e il portiere gli dà un cazzotto, ma il VAR che ci sta a fare? Si è perso un punto, andiamo avanti. Chi la prende la palla? E il portiere cosa prende? Doveva fare scene e piangere come Theo Hernandez che doveva prendere il giallo per simulazione? L'immagine è chiarissima, come fate a non vederlo? Lasciamo perdere, il Milan ha vinto e siamo tutti contenti".