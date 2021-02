7









Rabbia, anche più di ieri sera. Il giorno dopo in casa Inter è ancora peggio della serata vissuta, nonostante una nuova eliminazione da una coppa - l'ennesima - della gestione Conte. Una furia che monta minuto dopo minuto. L'Inter è furibonda per quanto successo fuori dal campo ieri sera all'Allianz Stadium.



LA POSIZIONE DEL CLUB - Come scrive la Gazzetta, la posizione dell'Inter è chiara: "Antonio Conte avrà anche commesso l'errore di rispondere con quel dito medio a fine primo tempo, ma è stata la reazione - comunque sbagliata - ai pesanti insulti e alle provocazioni di dirigenza e panchina bianconere. E questo sarebbe il sequel di atteggiamenti arroganti tenuti già negli incroci della scorsa stagione e che tradiscono un odio che va oltre gli aspetti sportivi". Oggi la dirigenza è riunita ad Appiano per compattarsi attorno all'allenatore. Non dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale, ma filtra appunto l'enorme fastidio per l'atteggiamento della dirigenza e della panchina bianconera.



IL RACCONTO - Stando al racconto nerazzurro infatti: "Gli insulti, assicura l'Inter, erano iniziati prima e sono proseguiti nell'intervallo con altre parole grosse". Ma in casa Inter hanno ben poche speranze che il quarto uomo Chiffi abbia segnalato qualcosa all'arbitro Mariani.