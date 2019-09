Emre Can è una furia. Escluso dalla lista per i gironi della Champions League 2019/20 il centrocampista tedesco ha parlato a DFB, esternando tutta la propria rabbia: "È estremamente scioccante per me. La scorsa settimana, il club mi ha promesso altro. Ieri l'allenatore mi ha chiamato e mi ha detto che non sarei stato nella lista Champions. La conversazione è durata un minuto, non ho motivazioni per spiegarmi la scelta. Questo mi fa arrabbiare e infuriare. Mi era stato promesso qualcosa di diverso. Trarrò le mie conclusioni e parlerò con il club dopo il mio ritorno".



MERCATO - "Mi voleva il Psg, ma ho deciso di restare alla Juve. La condizione, però, era che io fossi nella lista Champions League". (Traduzione ilBiancoNero.com)