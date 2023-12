Aurelioha commentato così la sconfitta di ieri sera per mano dell'Inter: "Non facciamo complottismo, non facciamo dietrologia. Ma abbiamo perso per colpa dell’arbitro. Ci spiace per i tifosi". Secondo Il Mattino queste sarebbero le parole pronunciate dal patron azzurro a Melluso prima di mandarlo a parlare con i giornalisti. In seguito De Laurentiis avrebbe chiamato AIA e FIGC per ulteriori lamentele su Massa, che non verrà però fermato con ogni probabilità. Nella prossima giornata però ci sarà la gara contro la Juventus...