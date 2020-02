Manchester City, no comment, ma con rabbia. il silenzio di ieri in conferenza stampa Pep Guardiola ha chiarito la posizione del club, sul piede di guerra contro l'Uefa e l'intera Europa del calcio, rappresentata anche dagli altri top club. L’ufficio stampa del City ha precisato che la partita che la gara non avrebbe avuto alcuna conferenza stampa a prescindere, ma l'atmosfera è chiara: la convinzione è che la Uefa non abbia agito da sola ma sotto la pressione di altri club, in particolare Real Madrid, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco oltre alle big della Premier. È questo, scrive Tuttosport, lo scenario ipotizzato al Manchester City dopo l’esclusione dalle coppe europee per le prossime due stagioni per le violazioni del fair-play finanziario. Al City credono che varie società abbiano fatto pressione sulla Uefa perché prendesse questa posizione. E dietro ci sarebbe soprattutto il Psg, che ha evitato una seconda sanzione e il cui presidente, Nasser Al-Khelaifi, è nell’Esecutivo Uefa come uno dei due rappresentanti dell’Eca. Una battaglia politica, quindi. E la Juventus? Nessuno la cita, nonostante Guardiola, perché tra Torino e Manchester i rapporti rimangono ottimi.