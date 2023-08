Come racconta il Corriere dello Sport, ieri ilha interpellato il responsabile dei rapporti tra Aia e club, Riccardo Pinzani, che ha ammesso l’errore. Impossibile trovare una spiegazione tecnica. Pinzani ha riconosciuto il grave errore, nessuno sa spiegarsi come sia potuto succedere. D’altra parte, tutti all’Aia avevano messo in conto qualche errore visto il processo di ringiovanimento in atto. Sviste se ne aspettavano dai meno esperti. Non da Di Bello, 42 anni, 151 partite in A. Lo stesso Rocchi, molto arrabbiato e deluso, non ha potuto che prendere atto dell’errore.