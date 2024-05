Juventus - Furia Allegri, il commento di Adani

La furia di Max Allegri sta facendo discutere ormai da ore. Dalla serata di ieri - conclusa con la vittoria della Coppa Italia per la Juventus - a questa mattina, con tutti i retroscena di quanto avvenuto nella pancia dell'Olimpico. Tra racconti, spiegazioni, parole ufficiali e reazioni, arrivano anche diversi commenti. Tra questi spunta anche quello di Lele Adani, ex calciatore, che in passato più di una volta si è scontrato con Allegri. E che oggi sui social ha detto la sua.Ecco le parole di Adani con un chiaro riferimento a quanto accaduto nella serata della Juventus e del suo allenatore: