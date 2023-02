La rabbia di Massimiliano, ieri sera, non è passata inosservata. "Non è che voglio la Juve dell'1-0, sennò mi fate diventare matto. Mi stufo anche io di sentire le cazzate che dite, abbiate pazienza. Sono robe che non sono vere, inesatte", ha detto il tecnico, esploso dopo la domanda sul "cortomuso". E a lui, tra gli altri, ha replicato anche Lele, con una storia su Instagram: "Quindi, quando uno vi diceva, ma a livello di servilismo come siamo messi? Questa volta senza tirar su gli occhiali ma guardandovi negli occhi, lo capite adesso? Padre tempo opera in silenzio, buonanotte"